이재명, 김경수 유죄 선고에 “예상치 못한 결과..너무 안타깝다”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 경기도지사는 21일 김경수 경남도지사가 댓글조작 혐의로 대법원에서 징역 2년이 확정된 것과 관련 "좋은 소식을 기대하고 있었는데, 예상하지 못한 결과"라며 유감을 표했다.

이 지사는 이날 자신의 SNS를 통해 "그동안 같은 당의 동지로서 이런저런 고민을 함께 나눠왔는데...너무도 안타깝다"며 이같이 전했다. 그러면서 "힘겨운 시간 잘 견뎌내시고 예의 그 선한 미소로 다시 우리 곁으로 돌아오시리라 믿는다"고 했다.

앞서 이 지사 측 캠프 대변인인 박성준 의원은 이날 대법원 판결에 "대법원의 판단이 아쉽다"며 "깊은 유감을 표한다"고 밝힌 바 있다. 박 의원은 "김경수 지사가 사법절차 안에서 규명하고자 했던 진실은 끝내 찾을 수 없게 됐다"며 "경남도정을 3년간 지지하고 성원해주신 경남도민에게 위로의 말씀을 드린다. 진실은 하나"라고 강조했다.

앞서 대법원은 이날 댓글 조작 혐의로 기소된 김 지사의 상고심에서 징역 2년을 선고한 원심을 확정했다. 다만 공직선거법 위반 혐의에 대해선 무죄가 확정됐다. 이로써 김 지사는 도지사직을 잃고 재수감 된다.

