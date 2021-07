[아시아경제 박지환 기자] 우리종금 우리종금 010050 | 코스피 증권정보 현재가 1,005 전일대비 12 등락률 +1.21% 거래량 3,243,840 전일가 993 2021.07.21 11:16 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 원전 수주! 내일 시초가 무조건 공략하세요!"늦게 대응할수록 당신만 손해" 상승 유망주 빨리 잡으세요"어서 빨리 잡아야 한다" 빠른 대응 필요한 종목들 close 은 연결재무제표 기준 올 2분기 영업이익이 353억원으로 전년 동기 대비 71% 증가했다고 21일 공시했다.

같은 기간 매출액은 825억원으로 전년 동기 대비 26.4% 늘었고, 순이익은 49.5% 증가한 270억원으로 집계됐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr