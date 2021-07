백신예약 또 먹통에 오류…IT강국 맞나요

전날 50~52세 예약도 장애 반복

12·14·19일 이어 네번째 '먹통 사태'

IT업계 "정확한 진단 후 외부 도움 받아야"

코로나19 예방접종 사전예약 시스템이 연일 말썽이다. 접속 지연에 더해 코딩 오류, 튕김 현상까지 그야말로 ‘총체적 난국’에 빠진 모습이다. ‘IT강국’이라는 말이 무색할 정도다. 정부가 서버를 늘리고 오류 개선을 시도하고 있지만 접속 오류 문제를 해결하기엔 역부족이다.

20일 오후 8시부터 시작된 50∼52세의 접종 예약에서는 또 다시 접속 장애가 반복됐다. 예약 개시 직후 한꺼번에 접속자가 몰리면서 예약 사이트 접속에 차질이 빚어졌다. 예약 시작 10분을 넘기자 ‘앞에 8만여명의 대기자가 있다’는 안내 메시지가 떴고, 1시간 뒤에는 대기자가 20만명으로 치솟았다. 여기에 대기 중 예약시스템 첫 화면으로 되돌아가는 문제도 발견됐다. 질병관리청은 "기능 우려가 발견돼 긴급 조치했다"고 밝혔다.

사전예약 과정에서 혼선이 빚어진 건 처음이 아니다. 지난 12일(55~59세 예약)과 14일(12일 예약 조기종료에 따른 예약 재개), 19일(53~54세 예약)에 이어 전날까지 총 네 차례에 걸쳐 사이트 ‘먹통 사태’가 발생했다. 특히 19일에는 예약 시작 30분 만에 예약시스템 운영을 중단하고 클라우드 서버를 4대에서 10대로 긴급 증설하기도 했다. 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 당시 예약 대기자가 최대 600만명까지 몰렸다.

당국은 뒤늦게 서버 용량 증설에 나서기로 했지만 다음 달 말에나 완료될 예정이다. 다음 달에는 가장 많은 인구가 포함된 18~49세 연령층의 사전예약이 계획돼 있어 당분간 접속 지연이 불가피한 셈이다. 당장 이날 오후 8시부터 50~54세를 대상으로 한 사전예약이 열린다.

IT 업계에서는 사태를 해결하려는 노력에 앞서 문제에 대한 정확한 진단이 선행돼야 한다고 지적하고 있다. 업계 관계자는 "최근 이어지는 문제가 서버 때문인지, 네트워크의 문제인지 당국의 말이 계속 바뀌는데 정확한 진단이 이뤄지지 않았다는 것"이라며 "서버 증설이 필요할 경우 통합전산센터 내 다른 부처의 서버를 활용하는 등의 방법으로 빠르게 개선할 수 있다"고 설명했다. 이 관계자는 "예약 시스템 운영 선에서 유사한 개발에 대한 경험치가 높고 각 분야 전문인력을 갖춘 국내 대기업의 도움을 받지 않는 것이 의문"이라고 덧붙였다.

온라인상에는 이른바 ‘뒷문’을 통한 접속 방법들이 공유되며 혼란을 키우고 있다. 일단 당국은 ‘비행기모드’ 등 우회로를 활용한 예약 방법에 대해 확인 즉시 차단 조치하고 있다는 입장이다. 하지만 이미 진행된 예약건은 정상 예약으로 간주하고 있다. 부모님의 백신 접종을 위해 전날 사전예약에 참여한 정모(23)씨는 "접속 장애가 나타난다는 이야기를 듣고 부모님보다 ‘광클’에 익숙한 동생과 예약에 나섰지만 장시간 대기를 피하지 못했다"며 "온가족이 모든 브라우저에 대기를 걸고 커뮤니티에 올라온 요령들을 밤새 총동원했다"고 토로했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr