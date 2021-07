신한銀, 2021년 서비스품질지수 은행산업 11년 연속 1위 수상

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2021 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)'에서 11년 연속 은행산업 1위 기업으로 선정됐다고 21일 밝혔다.

한국산업의 서비스품질지수는 서비스 평가단이 각 은행 영업점을 직접 방문해 직원들의 대면 접점 서비스 품질을 객관적으로 측정하는 국내 유일의 권위 있는 평가제도이다.

신한은행은 특히 ▲올바른 상품 판매문화 확립을 위한 금융소비자 보호 활동 강화 ▲고객 접점별 맞춤 고객만족도 조사를 통한 실시간 고객 소통 ▲디지털 채널 기반으로 운영되는 비대면 영업점 디지털영업부 ▲미래형 혁신 점포모델 디지로그 브랜치 신설 등에서 높은 평가를 받았다.

신한은행 관계자는 "디지로그 브랜치 등의 확대로 고객에게 보다 안전하고 편리하며 혁신적인 서비스를 제공하고 금융소비자 보호 활동에도 더 적극적인 노력을 하겠다"며 "항상 고객 중심으로 모든 것을 개선하기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

