유민호 치킨플러스 대표, ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참

[아시아경제 문혜원 기자] 유민호 치킨플러스 대표가 SNS를 통해 펼쳐지고 있는 어린이 교통사고 예방을 위한 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 21일 동참했다.

챌린지는 어린이 보호구역 내 교통사고 예방과 교통안전 문화 정착을 위한 국민 참여형 공익 캠페인이다. 행정안전부가 지난해 12월부터 시작한 이후 많은 사람들의 참여와 관심을 받고 있다. '1단 멈춤, 2단 저쪽, 3초 동안, 4고 예방'이라는 교통안전 슬로건을 들고 있는 모습을 SNS 등에 공유하고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 릴레이가 진행된다.

유 대표는 “미래의 주역인 어린이들의 안전을 위한 의미 있는 캠페인에 참여하게 되어 매우 뜻깊다”며 “이번 챌린지로 어린이의 안전을 위한 올바른 교통 문화가 정착되길 바라며, 어린이가 안전하고 건강하게 자랄 수 있는 교통 환경을 만들기 위해 치킨플러스 임직원들도 최선의 노력을 다할 것”이라고 했다.

조순옥 KB신용정보 대표로부터 지목을 받은 유 대표는 다음 릴레이 주자로 김시은 루이앤레이 대표와 김진기 바이럴 대표를 지목했다.

