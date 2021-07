GS리테일, 반려동물 1위 전문몰 ‘펫프렌즈’ 공동 인수

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)와 반려동물 1등 전문몰 ‘펫프렌즈’를 공동 인수한다고 21일 밝혔다. 양사는 펫프렌즈 지분 95%를 인수하며, 이중 GS리테일은 지분 30%를 취득한다. 김창원 펫프렌즈 대표와 VC투자자들의 기존 보유 지분을 인수하는 형태다.

이번 투자는 GS리테일의 펫 카테고리를 강화하는 차원이다. 펫프렌즈는 단순한 고객만족 서비스가 아닌 반려동물 전문가와 24시간 상담 가능한 고객센터를 운영하고 있다. 김명철 스타 수의사를 영입하면서 전문성을 내재화했고, 반려동물을 키우는 펫프렌즈 임직원들과 고객 피드백을 반영한 자체 브랜드(PB) 상품 기획 등을 통해 차별성까지 갖췄다.

GS리테일은 지난 2017년 펫프렌즈에 첫 투자를 단행했고, 총 3차례에 걸쳐 추가 투자를 진행한 끝에 IMM PE와 공동 인수를 결정했다. GS리테일은 이번 공동 인수를 통해 1500만 반려인들에게 보다 새로운 고객 경험과 가치를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 펫프렌즈는 유수의 기업들과 제휴를 통한 신규 서비스와 브랜드 협업 상품을 선보일 예정이다.

GS리테일 관계자는 “급성장하고 있는 펫코노미 시장에서 반려동물 생애 전반에 걸친 서비스를 제공하며, 반려인들이 반려동물과 함께 생활함에 있어 영원한 파트너이자 조력자가 될 수 있도록 지속적으로 노력할 계획”이라고 말했다.

