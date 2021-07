동아에스티, 다국적 제약사 '인타스'에 스텔라라 바이오시밀러 기술수출

동아에스티·파트너사 메이지세이카파마, DMB-3115 연구개발 및 완제품 독점 공급

[아시아경제 김지희 기자] 동아에스티는 다국적 제약사 인타스(Intas)에 현재 개발 중인 스텔라라 바이오시밀러 ‘DMB-3115’의 글로벌 라이선스 아웃(기술수출) 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 계약으로 동아에스티와 전략적 제휴 파트너사인 메이지세이카파마는 DMB-3115의 연구개발과 완제품 독점 공급을 맡는다. 인타스는 한국과 일본 등 일부 아시아 국가를 제외한 글로벌 지역에서의 허가와 판매에 관한 독점 권리를 갖는다. 상업화 후 제품 생산은 동아쏘시오홀딩스의 바이오의약품 CDMO(위탁개발생산) 전문 계열사인 디엠바이오가 담당한다.

아울러 인타스로부터 반환의무가 없는 계약금 1000만달러(약 115억원)를 비롯해 단계별 기술료(마일스톤) 9500만달러(약 1092억원), 제품 판매이익에 대한 두 자릿수 로열티를 받게 된다.

DMB-3115는 2013년부터 동아쏘시오홀딩스와 메이지세이카파마가 공동 개발을 추진해왔다. 지난해 7월 효율적인 글로벌 개발 프로젝트 수행을 위해 동아에스티로 개발 및 상업화에 대한 권리가 이전돼 현재는 동아에스티와 메이지세이카파마가 함께 개발을 진행 중이다.

동아에스티는 올해 1분기 미국에서 임상 3상을 개시하고, 유럽의 경우 폴란드, 에스토니아, 라트비아에서 3상을 시작했다. 유럽에서는 총 9개국에서 순차 진행될 예정이다.

얀센이 개발한 스텔라라는 염증세포의 활성화를 억제하는 바이오의약품이다. 판상 건선과 건선성 관절염, 크론병 및 궤양성 대장염과 같은 염증성 질환의 치료제다. 지난해 얀센의 경영 실적 보고 기준 77억700만달러(약 8조8500억원)의 매출을 기록한 블록버스터 제품이다.

인타스는 85개국 이상에서 글로벌 판매망을 갖춘 인도 다국적 제약사로, 지난해 전체 매출의 약 70%는 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서 기록했다. 특히 인도 제약사 최초로 미국과 유럽에 바이오시밀러를 출시한 경험도 있다. 인타스는 바이오시밀러 전문 계열사 영국의 어코드 헬스케어를 통해 미국 및 유럽 등에서 허가 및 판매를 진행할 방침이다.

동아에스티 관계자는 "글로벌 바이오의약품 연구개발과 시장 경험이 풍부한 인타스와의 계약으로 동아쏘시오그룹의 2025 비전인 ‘전 사업영역의 차별적 경쟁력 확보를 통한 글로벌 헬스케어 플레이어 도약’을 위한 발판을 마련하게 됐다"며 "현재 진행 중인 글로벌 임상 3상이 성공할 수 있도록 전사 역량을 집중하고 최선을 다하겠다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr