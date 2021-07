[클릭 e종목] 대한유화, 성장 모멘텀 재부각

[아시아경제 황준호 기자] 신한금융투자는 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275,500 2021.07.21 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"NCC 트래이딩 구간" 롯데케미칼·대한유화·DL 비중확대[클릭 e종목]가장 저평가된 2차전지 소재 '대한유화', 90% 이상 올라야외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여 close 의 목표주가를 44만으로 유지했다. 화학 업종 둔화에 따른 우려가 주가에 이미 반영됐으며 성장 사업의 프리미엄이 다시 부각될 것이라는 전망에 따른 목표 주가다.

신한금투는 대한유화의 올해 2분기 영업이익이 802억원을 기록해 지난 분기보다 7% 정도 낮은 실적을 거둘 것으로 봤다. 시장 기대치인 850에도 못 미치는 수준이다. 주요 제품인 HDPE, PP, MEG 가격의 상승 폭 대비 가파른 원가 상승이 실적 확보에 걸림돌이 될 것으로 분석됐다.

올 하반기 영업이익도 1603억원으로 상반기 대비 4% 정도 줄어들 것으로 예상되며 수익성도 소폭 둔화(-1.3%p)될 전망이다. 주요 제품인 HDPE, PP의 중국발 대규모 증설에 따른 공급 부담이 영향을 줄 수 있기 때문이다.

다만 유가 안정화에 따른 원가 부담 완화와 경기 회복에 따른 수요 개선도 기대해 볼 수 있다.

이진명 신한금융투자 책임연구원은 "글로벌 점유율 1위를 기록하고 있는 분리막용 PE의 올해 영업이익은 전년 대비 두 배 이상 증가할 전망"이라며 "주요 고객사(SKIET, 창신신소재 등)들의 공격적인 증설에 따른 판매량 확대와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 815,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 820,000 2021.07.21 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적"델타 변이 우려 나스닥 급락에 국내 증시도 하락세...'3220선' 약세 close 의 분리막 진출에 따른 잠재 수요까지 기대된다"고 설명했다.

