교육부, 우수학술도서 265종 선정…전국 대학도서관에 배포

23.4억원 규모 도서 하반기 배포 예정

[아시아경제 한진주 기자] 교육부와 대한민국학술원은 2021년 우수학술도서 265종을 선정했다고 21일 밝혔다.

교육부는 기초학문 우수학술도서를 대학에 보급해 우수연구성과를 공유·확산하고 기초학문 연구와 저술활동을 활성화하기 위해 우수학술도서 선정 사업을 진행해왔다.

올해 363개 출판사가 지난해 3월부터 2월까지 초판을 발행한 학술도서 총 3287종을 신청했다. 이중 선정된 도서는 인문학 67종, 사회과학 95종, 한국학 35종, 자연과학 68종까지 총 265종이다.

학술원 회원과 분야별 전문가 104명으로 구성된 심사위원회가 다단계 평가를 통해 우수도서를 선정했다. 내용의 전문성, 독창성, 학문적 기여도 등을 종합적으로 평가했다.

학술원은 대학 수요를 조사해 총 23억4000만원 규모의 도서를 하반기 중 대학 도서관에 보급한다.

선정 도서 목록은 대한민국학술원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

