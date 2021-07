송영길·이준석, TV 토론 맞붙는다…치열한 신경전 예상

21일 오후 2시부터 75분 간



[아시아경제 이현주 기자] 송영길 더불어민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표가 TV 토론으로 맞붙는다. 20일 정치권에 따르면 양당 대표는 21일 오후 2시부터 75분간 SBS ‘주영진의 뉴스브리핑’에 출연해 토론을 벌인다. 주제는 재난지원금 지급, 차기 대통령 선거, 코로나19 방역 책임, 검언유착 논란, 여성가족부·통일부 폐지 등이다.

공직선거 후보가 아닌 여야 대표가 TV 토론을 진행하는 것은 이번이 처음으로 치열한 신경전이 예상된다. 이번 토론은 양당 대표가 지난 12일 여의도에서 만찬 회동을 하며 함께 TV 토론을 하자는 데 의견을 모으면서 성사됐다. 당시 TV토론 공동 출연과 함께 재난지원금 지급, 여야정 협의체 조속히 가동, 재외국민투표방법 개선, 연동형 비례대표제 선거법 개정 등에 대해 논의했다.

