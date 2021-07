농협은행, 업계 최초 가상데이터룸 활용 부실채권 매각 프로세스 도입

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 업계 최초로 가상데이터룸(VDR) 솔루션을 부실채권(NPL)매각 자산실사업무에 접목했다고 20일 밝혔다.

가상데이터룸이란 일반적인 클라우드 서비스와는 차별화된 보안 클라우드를 기반해 금융, 투자사 간의 협업과 정보 공유·관리에 특화된 보안 솔루션이다. 이를 통해 디지털화 된 자산 실사자료를 제공함으로써 데이터의 암호화와 접근통제수준을 높여 고객의 개인정보보호를 강화했다.

지난 15일부터 도입한 가상데이터룸을 활용한 부실채권 매각 프로세스는 농협금융지주의 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 트랜스포메이션 2025’비전에 따른 친환경 활동의 일환이다. 페이퍼리스 업무환경을 조성하기 위한 것으로, 향후 지속적인 친환경 업무프로세스 개선을 통해 ESG 실행력을 제고했다.

권준학 은행장은 “지속적인 디지털 금융 혁신으로 고객의 개인정보보호를 강화하고 ESG 경영을 통한 속도감 있는 디지털 전환(DT)으로 디지털 금융 선도은행으로서의 책임과 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr