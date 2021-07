美, 이번엔 中 해킹 때리기‥바이든 "中 정부, 해커 보호"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 중국발 해킹을 경고하고 나섰다. 미국 정부 차원의 관련 조치가 취해질 것으로 예상된다.

바이든 대통령은 19일(현지시간) 취임 60일을 맞아 백악관에서 연설한 후 중국의 해킹 시도에 관한 질문에 "중국 정부가 글로벌 사이버 스파이 작전을 직접 수행하진 않았지만, 중국 내에서 그런 활동을 한 해커들을 보호하는 것으로 본다"라고 말했다.

바이든 대통령은 또 중국 해킹에 대한 조사가 진행 중이며 20일 자세한 보고를 받을 것으로 기대한다고 밝혔다.

익명의 당국자도 "중국에 책임을 지우기 위한 추가적 조치를 배제하지 않고 있으며 초반에는 다른 나라들이 우리와 함께하도록 하는 데 집중하고 있다"라고 설명했다.

젠 사키 백악관 대변인도 정례 브리핑에서 미 정부가 글로벌 해킹 활동에서 역할을 한 중국에 대해 추가적인 조처를 할 권리가 있다고 말했다.

백악관은 이날 성명을 내고 올해 초 발생한 마이크로소프트(MS)의 이메일 서버 소프트웨어 '익스체인지'를 겨냥한 해킹 공격 배후로 중국 국가안전부와 연계 해커를 지목하고 "사이버공간에서 중국이 보이는 무책임한 행위의 양상은 세계에서 책임 있는 지도자가 되겠다는 중국의 목표와 모순되는 것"이라고 비난했다.

백악관은 중국 국가안전부에 근무했던 해커들이 랜섬웨어, 가상화폐 탈취 등 사이버 공격을 주도하고 있다고 주장했다.

백악관은 연이은 랜섬웨어 공격에 대응하기 위한 랜섬웨어 태스크포스(TF)도 구성할 것으로 알려졌다.

이날 성명에는 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO), 영국, 캐나다, 일본, 호주, 뉴질랜드 등도 중국 비판에 동참했다.

MS 익스체인지 해킹 주체에 대해 미국과 동맹국이 입장을 낸 것은 처음이다.

이에 대해 미 고위 당국자는 중국의 사이버 공격 규탄에 가장 많은 국가가 참여한 것이며 특히 NATO가 동참한 것은 처음이라고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr