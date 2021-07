[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 임직원을 대상으로 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여한다고 19일 밝혔다.

스톡옵션은 정규직 재직자가 대상이다. 총 360명을 대상으로 1인당 600주씩 부여된다. 행사가는 7만6700원으로 총 부여 주식수는 21만6000주다. 약 165억원 규모다. 행사기간은 부여일인 이날부터 최소 2년 근속 후부터다.

카카오게임즈 측은 "앞으로도 지속 성장을 위해 같이 노력한 임직원들에게 동기를 부여하고, 성과에 기여한 구성원들과는 결실을 나눌 수 있는 기업 문화를 만들기 위해 고민 해나갈 것"이라고 전했다.

지난해 9월 코스닥 시장에 상장한 카카오게임즈는 지난달 말 출시한 '오딘:발할라 라이징'으로 엔씨소프트의 '리니지 형제'를 꺾고 모바일게임 매출 1위를 유지하고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr