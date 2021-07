[아시아경제 공병선 기자] 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 201,500 전일대비 1,500 등락률 -0.74% 거래량 77,844 전일가 203,000 2021.07.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대글로비스, 물류대란의 숨겨진 수혜株?현대글로비스, 年 2조원 협력사 거래대금 현금지급…상생경영 강화[클릭 e종목]"현대글로비스, 높아지는 실적 기대감" close 는 오는 26일 오전 9시10분 국내 주요 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 19일 공시했다.

설명회는 콘퍼런스 콜 형태로 진행되며 최근 경영실적 및 사업 설명을 설명할 예정이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr