[아시아경제 공병선 기자] 코스모신소재 코스모신소재 005070 | 코스피 증권정보 현재가 42,950 전일대비 4,550 등락률 +11.85% 거래량 5,788,197 전일가 38,400 2021.07.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! '인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 매출 증대를 목적으로 1500억원 규모 양극활물질(NCM) 설비를 신규 증설한다고 19일 공시했다.

이는 자기자본 대비 79.5% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr