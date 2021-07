순천소방서, 119수상구조대 전년 대비 2.5배 증원

내달 31일까지 인명구조, 익수사고 방지 최선

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천소방서가 여름철 물놀이 안전사고로 인명피해가 지속 발생하는 상황을 타개하고자 119수상구조대를 지난해 대비 2.5배 증원해 운영한다고 19일 밝혔다.

119수상구조대는 내달 31일까지 구례 외곡유원지에서 차량 2대, 구조장비 9종 20점을 배치해 수상·수중 인명구조, 익수사고 안전조치, 수변 순찰활동, 응급처치, 미아찾기 등의 업무를 수행하게 된다.

순천소방서는 119수상구조대 전원을 인명구조사 등 수난 관련 자격증 소지자로 구성하고 인력을 보강한 만큼 상황 발생 시 다양한 구조전술을 펼칠 수 있을 것으로 보고 있다.

소방서는 119수상구조대 배치 전에도 ▲ 수난구조장비 관리기동팀 운영 ▲ 수난사고 대비 유관기관 합동훈련 ▲ 수난사고 대비 구조대원 역량강화 훈련을 실시하는 등 올 여름 피서객의 안전을 위해 대비해 온 것으로 알려졌다.

하수철 순천소방서장은 “자원봉사자 2명을 더하면 총 7명의 인원이 물놀이 안전사고를 대비하여 근무하게 됐다. 가용인력이 증가한 만큼 물놀이 안전사고 시 고난도의 구조전술을 활용할 여력이 생겼다. 시민의 안전은 물론 구조대원의 안전도 보호하여 인명피해 없는 피서기간 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

순천소방서는 코로나19 확진자가 1000명을 웃도는 상황에서 119수상구조대가 근무를 하게 된 만큼 구조대원의 방역지침 준수와 유증상자 인지 시 즉시 관할 보건소에 연락하고 코로나19 감염 전담구급대를 활용해 이송할 방침이다.

