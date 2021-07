바이오니아 자회사 써나젠, 해외 제약사와 신약 후보물질 검증시험 계약

SAMiRNA-AREG, 식약처에 연내 1상 신청 예정

[아시아경제 김지희 기자] 바이오니아의 자회사 써나젠테라퓨틱스는 신약 후보물질 'SAMiRNA-AREG'에 대해 한 해외 제약회사가 검증시험할 수 있도록 하는 계약을 맺었다고 19일 밝혔다.

이번 계약에 따라 써나젠으로부터 후보물질을 제공받은 계약 상대방은 전문 업체에 실험을 맡겨 치료 효과를 검증한 뒤 최종보고서를 제출해야 한다. 검증시험 또는 물질이전 계약은 통상 신약 기술이전 과정 중 하나다.

검증시험 데이터와 최종보고서 등 모든 연구결과물에 대한 소유권과 지식재산권은 써나젠이 갖는다. 써나젠은 이 후보물질에 대해 식품의약품안전처에 연내 임상 1상 시험을 신청할 예정이다.

회사 관계자는 “후보물질에 대한 모델링이 단순하기 때문에 검증시험 결과 도출까지 걸리는 기간이 길지 않을 것으로 기대한다”며 “비밀유지 조항으로 상세한 계약 내용을 밝힐 수 없지만 시험 결과는 후보물질이 글로벌 시장으로 나아가는 디딤돌이 될 것”이라고 말했다.

회사에 따르면 SAMiRNA-AREG는 국내에서 이뤄진 다양한 질환 모델 동물실험과 영장류 독성시험에서 만성신장질환, 원인을 알 수 없는 특발성 폐섬유증, 비알코올성 지방간염(NASH)과 같은 염증·섬유증을 억제하는 효과와 안정성이 입증됐다. 내장 백색지방 조직을 70% 가량 감소시키고 중성지방을 줄여주는 항비만 효과도 확인됐다. 선천면역반응 같은 부작용은 나타나지 않았다. 바이오니아와 써나젠은 이와 관련해 전 세계 원천특허와 후보물질 특허 등 190여건의 지식재산권을 보유하고 있다.

