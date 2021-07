한은 "경제정상화…수요측 물가상승압력, 예상보다 확대 가능성"

한국은행, BOK이슈노트

최근 인플레이션 논쟁의 이론적 배경과 우리경제 내 현실화 가능성 점검

[아시아경제 김은별 기자] 코로나19로 인한 경제 충격에서 벗어나 경제활동이 정상화하는 과정에서, 수요 측 요인에 의한 물가상승 압력이 예상보다 확대될 가능성이 있다고 한국은행이 분석했다.

한은은 19일 'BOK이슈노트'에서 "미국 인플레이션 논쟁을 바탕으로 통화량 측면과 수요 및 기대인플레이션 측면에서 우리경제 내 인플레이션 상승 압력을 점검해본 결과, 우리나라는 경제활동 정상화 과정에서 수요측 요인에 의한 물가상승 압력이 예상보다 확대될 가능성이 있는 것으로 평가된다"고 밝혔다.

특히 한은은 원자재가격 상승, 해상운임 급등 등 공급측 요인에 의한 물가상승 압력이 확대되는 가운데 기대인플레이션도 상방압력을 받고 있는 상황이라고 평가했다.

중기적 시계로 봤을 때 인플레이션을 초래할 요인도 적지 않게 잠재해 있다고 한은은 전했다. 한은은 "향후 경제여건에 대한 불확실성이 여전한 가운데 원자재 가격 급등에 대한 우려가 확대되면서 기대인플레이션을 자극할 경우 인플레이션 압력으로 작용할 우려가 커지고 있다"며 "또한 우리경제는 소규모 개방경제라는 특성으로 인해 미국 등 각국 정부의 부양책 시행으로 인한 글로벌 물가상승 압력이 국내로 전이될 가능성도 상존한다"고 덧붙였다.

과거 위기 사례와 달리 음(-)의 국내총생산(GDP)갭 확대에도 불구하고 통화량이 크게 증가한 점도 향후 경기회복으로 GDP갭이 예상보다 빠르게 축소될 경우 인플레이션 상승에 기여할 소지가 있다고 봤다.

한은은 "이와 같은 경제여건 변화를 고려하면 향후 유동성 및 기대인플레이션 측면에서의 인플레이션 상승 압력에 유의할 필요가 있다"며 "경기회복세를 저해하지 않는 수준에서 유동성의 과도한 확대를 방지하고, 해외·공급요인의 상방리스크가 자기실현적 기대로 전이되지 않도록 기대인플레이션을 관리하는 것이 점차 중요해질 것으로 보인다"고 밝혔다.

또 "중장기적으로는 팬데믹 회복 과정에서 중국을 비롯해 저임금으로 저가의 상품을 공급해오던 글로벌 공급망이 재편되면서 물가여건에 상당한 변화가 나타날 것으로 예상된다"며 "이에 따라 과거에 비해 인플레이션 상승압력이 점차 높아질 가능성도 상존한다"고 봤다. 이에 따라 중장기적으로 인구구조 변화와 글로벌 여건 변화가 장기 인플레이션에 미치는 구조적 영향에 대한 분석도 체계적으로 연구돼야 한다고 덧붙였다.

