배달증가에 사고위험 커지는 '이륜차'…국토부, 개선방안 찾는다

국토교통부가 갈수록 사고 위험성이 커지는 이륜차의 관리제도를 개선하기 위해 공청회를 연다.

19일 국토부에 따르면 20일 대전역 코레일 대회의실에서 오후 1시30분부터 국토부가 주최하고 한국교통안전공단이 주관하는 '이륜자동차 관리제도 개선방안' 공청회가 개최된다.

공청회는 코로나19 사회적 거리두기 지침에 따라 온라인으로 개최되며, 관심 있는 국민들은 온라인을 통해 실시간 생중계되는 공청회 내용을 확인하고 자유롭게 의견도 개진할 수 있다.

최근 코로나19로 배달대행 서비스가 활성화되면서 이륜차 수요가 확대되고 있으나 이륜차는 자동차와 달리 차체 등 구조적 특성상 안전에 다소 취약해 사고건수와 사망자가 증가하는 추세다.

이륜차 사고는 2019년 2만898건에서 지난해 2만1235건으로 늘었고 사망자도 같은 기간 498명에서 525명으로 증가했다. 반면 자동차 사고는 20만8702건에서 18만8419건으로, 자동차 사고 사망자는 2851명에서 2556명으로 줄었다.

이에 국토부는 해외사례 조사, 전문가·업계 간담회 등을 거쳐 이륜자동차 관리제도 개선방안을 마련했다.

개선방안은 신고제도 관리강화, 안전검사 제도 도입, 정비 전문성 제고, 폐차제도 도입 등 4가지 추진과제를 담고 있다.

공청회에서는 개선방안의 비전과 추진전략 등을 발표하고, 관계 전문가들의 의견을 수렴한다. 국토부는 제시된 의견 등을 반영해 오는 9월 중 최종안을 마련할 계획이다.

