버거킹, 스테디셀러 버거 2개 5000원에 판매

[아시아경제 문혜원 기자] 버거킹은 오는 25일까지 스테디셀러 버거 3종을 2개에 5000원에 판매하는 프로모션을 실시한다고 19일 밝혔다.

프로모션 대상 메뉴는 ‘통새우와퍼주니어’, ‘치즈와퍼주니어’, ‘롱치킨버거’로, 종류에 상관없이 2개 구매 시 할인 혜택을 누릴 수 있다.

‘통새우와퍼주니어’는 직화 방식으로 구워 불맛이 가득한 100% 순쇠고기 패티에 통통한 갈릭페퍼 통새우와 매콤한 토마토소스가 조화롭게 어우러지는 것이 특징이다. ‘치즈와퍼주니어’는 고소한 치즈의 맛으로 꾸준한 인기를 얻고 있다. ‘롱치킨버거’는 바삭한 치킨 패티와 신선한 야채, 부드러운 마요네즈 소스가 주는 담백함으로 지속적인 사랑을 받고 있는 메뉴다.

할인 프로모션은 딜리버리와 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 진행되며, 1인당 최대 5개까지 구매할 수 있다.

다른 할인 및 쿠폰과 중복 혜택 적용은 불가능하며, 자세한 내용은 버거킹 공식 홈페이지, SNS, APP에서 확인할 수 있다.

