[아시아경제 이동우 기자] 에어서울은 19일부터 기내 모니터를 통해 캐빈승무원들의 면세품 소개영상 서비스를 시작한다고 밝혔다.

승무원의 면세품 소개영상은 에어서울 국내선 기내에서 판매하는 인기 브랜드의 면세품을 캐빈승무원들이 직접 사용해 보고 실제 사용 후기를 승객들에게 전달하는 ‘라이브 커머스’ 형태의 동영상으로, 제품별 특징과 장점 등을 동영상으로 소개하는 것이 특징이다.

이번 영상에서는 특히 20-30대 여성들에게 인기가 많은 기초화장품부터 건강식품 등이 소개되었으며 승무원들의 피부표현 비결 등도 함께 공개될 예정이다.

에어서울은 현재 김포~제주, 김포~부산(김해), 부산~제주 등 국내선 기내에서 인기 화장품 등의 면세품을 최대 50% 할인된 가격에 판매하고 있다.

