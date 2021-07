이마트·네이버 첫 협업…'지역명물 챌린지' 시작한다

지역 소상공인(SME 사업자) 브랜드화

네이버 푸드윈도 인기 지역 명물 먹거리, 피코크 상품으로 개발

로컬 우수 상품, 이마트 기획력+오프라인 유통 판로 개척

온·오프 커머스 시너지 본격화, 네이버에 이마트 장보기몰 입점 예정

[아시아경제 김유리 기자] 이마트와 네이버(NAVER)가 지난 3월 지분 교환 이후 첫 협업으로 '소상공인(SME 사업자) 브랜드화'에 착수한다. 이어 올 하반기 중 네이버에 이마트 장보기 서비스를 출시하는 등 온·오프라인 커머스 시너지를 본격적으로 강화한다는 방침이다.

◆네이버 푸드윈도 인기 먹거리, 피코크 상품으로 개발

이마트는 19일 네이버와 함께 푸드윈도의 지역 명물을 발굴해 브랜드 상품으로 개발, 오프라인 유통 가능성에 도전하는 '지역명물 챌린지' 프로젝트를 진행한다고 밝혔다.

네이버 푸드윈도의 '지역명물' 코너에는 전국의 특색 있는 맛집 대표 메뉴를 집에서 간편하게 즐길 수 있도록 한 밀키트 제품들이 다양하게 입점돼 있다. 양사는 2000여개에 이르는 지역명물 상품 데이터베이스(DB) 중 신청 및 심사를 통해 경쟁력 있는 SME 상품을 선발하고, 이마트 피코크 상품개발팀과 '인생맛집' 브랜드 상품으로 별도 출시한다는 계획이다.

새롭게 개발된 상품은 네이버 이마트 온라인 장보기 서비스는 물론 전국 이마트 매장에서 만나볼 수 있게 된다. 이를 통해 푸드윈도 지역 SME 판매자들은 새로운 오프라인 유통 판로를 확보할 수 있게 된다.

'지역명물 챌린지'는 네이버 푸드윈도 지역명물에 입점한 판매자들을 대상으로 다음달 1일까지 온라인 및 서류 접수를 통해 참가 신청을 받는다. 이후 심사를 통해 이용자 리뷰, 매출, 제품차별성 등을 평가하고 네이버 쇼핑라이브 및 전용 온라인 기획전을 통해 전문가 및 소비자 평가를 종합해 제품을 선정할 예정이다.

◆네이버에 이마트 장보기몰…온·오프 커머스 시너지 본격화

하반기에는 네이버 장보기 서비스에 이마트가 입점할 계획이다. 네이버플러스 멤버십 이용자 혜택, 이마트 신선식품 배송 서비스 등 각 사가 보유한 강점이 시너지를 발휘해 온라인 장보기 시장 내 경쟁력도 한층 강화될 것이라고 이마트는 밝혔다.

이마트 매장 내 체험형 편집숍도 구축한다. 네이버를 발판으로 전국의 이용자들과 만나온 수공예 제품, 전통주 등 특색 있는 지역 소상공인의 상품이 오프라인에서도 고객 접점을 확대할 수 있도록 지원할 계획이다.

김평송 네이버 사업개발 책임리더는 "전국의 우수한 먹거리를 상품화하고 유통 판로까지 마련하는 완성도 높은 프로젝트를 통해 로컬 SME에게 성장 기회를 제공하고 업계에 새로운 가치를 만들어 낼 수 있을 것"이라며 "하반기에도 네이버와 이마트가 보유한 기술과 인프라, 브랜딩 경험 등을 기반으로 긴밀한 협력을 이뤄내 차별화된 경쟁력을 갖춰나가겠다"고 말했다.

최현 이마트 피코크 담당은 "이번 프로젝트로 네이버의 우수 지역명물 셀러들과 피코크가 협업해 고객에게 더욱 새로운 '맛의 신세계'를 선보일 수 있게 될 것"이라며 "고객에게는 지역 맛집 먹거리에 대한 접근성을 높여주고 소상공인에게는 판로를 확대해 줘, 고객과 소상공인 모두가 상생할 수 있는 협력 모델로 발전시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr