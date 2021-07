김재규 전남경찰청장, 코로나19 확산 방지 방역현장 점검

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김재규 전남경찰청장이 최근 급증하고 있는 코로나19 확산방지를 위해 방역현장을 점검하고 현장에서 경찰관과 유관기관 관계자들을 격려했다.

전남경찰청은 17일 저녁 젊은 층들이 많이찿아, 감염병 확산이 우려되는 목포시 하당소재 유흥업소 밀집구역 등을 찿아 자치단체와 합동점검 및 단속중인 경찰관들을 격려했다고 18일 밝혔다.

전남경찰은 코로나19 확산방지를 위해 방역수칙 위반행위에 대해 자치단체와 함께 특별 단속을 실시 중에 있다.

단속대상은 ▲일반음식점등에서 무허가 유흥주점 영업 ▲노래연습장 주류판매 및 접객원 고용 ▲집합금지명령위반 ▲운영시간 제한위반 ▲전자출입명부 미작성 등이다.

전남경찰은 현재까지 유흥주점과 나이트클럽 등 관리시설 54393개소에 대한 점검을 실시 했다

김재규 청장은 “최근 수도권 중심으로 젊은층 확진자가 급증하고 있는 상황을 감안·지방자치단체와 적극협력, 경찰인력을 최대한 동원 현장점검 및 단속에 만전을 기할것이다”고 강조했다.

