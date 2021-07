HMM, 36번째 임시선박 출항…"수출물류 지원"

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 850 등락률 +1.97% 거래량 5,285,474 전일가 43,100 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소“진원생명과학” 한 번에 탈출! 비책 大공개!'인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수! close 은 국내 기업들의 원활한 수출을 지원하기 위해 미주향 임시선박 1척을 또 투입했다고 18일 밝혔다.

부산신항 HPNT( HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 850 등락률 +1.97% 거래량 5,285,474 전일가 43,100 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소“진원생명과학” 한 번에 탈출! 비책 大공개!'인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수! close 부산신항터미널)에서 출항한 7000TEU급 컨테이너선 ‘ HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 850 등락률 +1.97% 거래량 5,285,474 전일가 43,100 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소“진원생명과학” 한 번에 탈출! 비책 大공개!'인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수! close 자카르타호’는 국내 수출기업 등의 화물을 싣고 17일 부산을 출발해 이달 28일과 다음달 11일에 각각 미국 롱비치와 타코마에 도착할 예정이다.

‘ HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 850 등락률 +1.97% 거래량 5,285,474 전일가 43,100 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소“진원생명과학” 한 번에 탈출! 비책 大공개!'인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수! close 자카르타호’는 총 6065TEU의 화물을 실었으며 국내 물량 중 60% 이상이 중소화주 물량을 선적했다.

이번 항차에는 지난 13일 한국농수산식품유통공사(aT)와 ‘수출 농수산식품 해상운송 지원을 위한 업무협약’을 체결한 이후 농수산 수출품이 첫 선적됐다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 850 등락률 +1.97% 거래량 5,285,474 전일가 43,100 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소“진원생명과학” 한 번에 탈출! 비책 大공개!'인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수! close 은 지난달 7일 정부에서 발표한 ‘수출입 물류 추가 지원 방안’의 일환으로 이달부터 미주향 임시선박을 최소 월 2회에서 월 4회로 증편했다. 이달에만 미국 서안(롱비치, 타코마, 밴쿠버, LA 등), 미국 동안(뉴욕, 서배너 등), 러시아(보스토치니) 등 총 7척의 임시선박을 투입했다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 850 등락률 +1.97% 거래량 5,285,474 전일가 43,100 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소“진원생명과학” 한 번에 탈출! 비책 大공개!'인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수! close 은 미주향 서비스 외에도 국내 수출입 기업 화물 운송을 지원하기 위해 유럽 등 선복이 부족한 구간에 대해서도 적극 지원할 방침이다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 850 등락률 +1.97% 거래량 5,285,474 전일가 43,100 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소“진원생명과학” 한 번에 탈출! 비책 大공개!'인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수! close 은 현재 선박 용선 시장에서는 컨테이너선 추가 확보가 어려운 상황이라서, 다목적선 등을 비롯해 다른 노선에서 운영중인 선박까지 동원하여 임시선박으로 투입하고 있다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 850 등락률 +1.97% 거래량 5,285,474 전일가 43,100 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소“진원생명과학” 한 번에 탈출! 비책 大공개!'인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수! close 관계자는 “국내 선화주 상생협력의 일환으로 국내 기업들의 원활한 수출을 지속적으로 지원할 방침”이라며 “대표 국적선사로서 책임감을 갖고, 수출기업들의 화물이 차질없이 안전하게 운송될 수 있도록 최선의 노력을 기울일 것”이라고 말했다.

한편 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 850 등락률 +1.97% 거래량 5,285,474 전일가 43,100 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 무협, 회원사 전용 해상·항공 '화물 예약 데스크' 개소“진원생명과학” 한 번에 탈출! 비책 大공개!'인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수! close 은 한국농수산식품유통공사(aT)와 업무협약 체결로 미주노선 임시선박을 대상으로 농수산품 전용 선복을 월 265TEU(주당 66TEU, 냉동·냉장 컨테이너) 우선 제공하고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr