코로나19 백신 접종자 1613만678명…전일보다 3만4384명 늘어

[아시아경제 송승섭 기자]코로나19 백신 1차 접종자가 지난 17일 하루 3만400여명 늘었다.

18일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)은 전날 신규 1차 접종자가 3만4384명이라고 밝혔다.

1차 신규 접종자는 주말을 맞아 백신 접종을 위탁받은 의료기관과 지역 접종센터가 문을 닫으며 평일보다 줄었다. 평일인 지난 13∼16일에는 1차 신규 접종자가 모두 10만명대에 달했다.

백신 종류별로는 화이자가 3만4364명, 아스트라제네카(AZ)가 20명이다. 모더나, 얀센 백신 접종자는 없었다. 얀센의 경우 이달 5일부터 13일 연속 '0명'을 기록했다.

총 누적 접종자는 이날 0시 기준 1613만678명으로 전체 인구의 약 31.4%다. 누적 1차 접종자 중 140만1110명이 아스트라제네카를 맞았고 화이자는 453만6655명이 맞았다. 모더나 백신 접종자는 총 6만3206명, 얀센 백신 누적 접종자는 112만9707명이다.

2차 접종까지 모두 마친 사람은 3만6553명 늘었다. 이로써 국내 656만3천885명(전체 국민 12.8%)가 2차 접종을 마쳤다.

현재 국내에서는 아스트라제네카, 화이자, 얀센, 모더나로 백신 접종이 이뤄지고 있다.

