네이버지도 데이터 소모량, 티맵의 '4배'

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버지도의 무선 데이터 소모량이 티맵보다 최대 4배까지 많은 것으로 나타났다.

18일 국회 과학기술정보방송통신위원회 양정숙 무소속 의원이 방송통신위원회로부터 받은 '내비게이션 앱 무선데이터 소모량 측정 결과’에 따르면 지도를 내려받지 않고 실시간으로 수도권(서울 서초대로~수원시 권선구, 약 24㎞)에서 운행했을 때 평균 48.3분이 소요됐고, 네이버 지도가 15.9메가바이트(MB)로 데이터 사용량이 가장 많았다.

이어 카카오내비가 9.1MB, 티맵이 6.2MB 순이었다.

지도를 미리 다운 받은 이후 측정한 결과에서 평균 운행시간는은 43분이 소요됐으며, 네이버지도는 11.5MB를 소모했고, 카카오내비는 5.5MB를, 티맵은 3.7MB를 사용했다. 티맵 대비 네이버지도의 데이터 사용량은 4.1배 수준이다.

지방(천안 아산역~아산시 인주면, 약 24Km)에서 측정한 결과 역시 데이터 사용 패턴이 비슷하게 나타났다. 실시간 운행할 때 데이터 소모량은 네이버가 10.4MB, 카카오가 8.0MB, 티맵이 5.1MB 순이었고, 지도 저장할 때 소모량은 네이버가 9.6MB, 카카오가 9.4MB, 티맵이 3.2MB 순이었다.

양정숙 의원은 "최근 무료 서비스로 몸집을 키운 뒤 유료로 전환하는 플랫폼들이 많아지면서 소비자의 부담이 커질 것으로 우려된다"며 "국민의 알 권리와 가계 통신비 절약 차원에서 국민이 많이 이용하는 서비스의 무선 데이터 사용량 조사를 확대해야 한다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr