백신 2회 맞았는데… 유승민 IOC 선수위원, 도쿄 도착 후 코로나 확진·격리

[아시아경제 김대현 기자] 유승민 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원(39)이 일본 도쿄 도착 직후 코로나19 확진 판정을 받고 격리됐다. 유 위원은 IOC 선수위원이자 대한탁구협회 회장 자격으로 도쿄올림픽에 참석할 예정이었지만, 격리가 끝날 때까지 활동이 어렵게 됐다.

17일 유 위원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "오늘 나리타 공항에서 확진 판정을 받아 바로 격리 호텔로 이동했다"고 밝혔다.

그는 "출국 전 13일과 15일, 두 번의 검사를 받은 뒤 16일 최종 음성 판정을 받았고 백신도 2차례 접종했다"며 "현재까지도 증상은 없다"고 전했다. 또 "이유를 불문하고 확진 판정을 받아 매우 송구하다"며 "더욱더 꼼꼼히 챙겼어야 했는데 확진이 됐다. 직간접적 접촉으로 피해를 보신 분들께 사과의 말씀을 드린다"고 말했다.

유 위원은 영어로도 "도쿄올림픽에 참석할 수 없게 돼 실망스럽다"면서 "허가를 받을 때까지 호텔에서 기다릴 것"이라고 글을 게시했다.

이와 관련해 김택수 탁구협회 전무이사는 "유 회장이 출국할 때까지 코로나19와 관련해 어떠한 증상도 보이지 않은 것으로 알고 있다"고 언급했다. 이어 "유 회장이 격리에 들어갔지만, 탁구 대표팀의 대회 준비 실무는 준비대로 문제없이 이뤄지고 있다"고 덧붙였다.

