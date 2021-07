[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 17일 오전 여의도 임시선별진료소를 찾아 공무원 및 의료진 등 관계자들에게 냉동고와 얼음조끼 및 쿨 스카프 등 냉방용품을 전달했다.

이날 전달한 물품은 영등포구사회복지협의회에서 마련한 냉동고 3대, 얼음조끼 100벌 및 쿨스카프 200개다.

채 구청장은 “연일 지속되는 폭염 속에서 근무하는 직원들에게 진심으로 고맙고 감사하다”며 “선제적인 검사와 진단이 무엇보다 중요한 지금, 자긍심을 갖고 최선을 다해주시기를 바란다”고 전했다.

