'인천 정보보호 컨퍼런스' 21일 온라인 개최

[아시아경제 박혜숙 기자] 중소기업의 정보보호 역량 강화를 돕는 '인천 정보보호 컨퍼런스'가 오는 21일 오후 2시 온라인(Zoom)으로 열린다.

한국인터넷진흥원(KISA)과 인천테크노파크(인천TP)가 주최하고 인천정보보호지원센터(IISSC)가 주관하는 행사는 '사이버 물리 보안(CPS)의 현재와 미래'를 주제로 진행된다.

류재철 한국정보보호학회 회장의 '가상화폐의 현재와 미래', 신종회 엔씨소프트 정보보안센터장의 '제로트러스트를 활용한 기업의 보안 강화전략', 김찬일 한국인터넷진흥원 융합보안기술팀장의 'IoT 보안 인증제도 소개 및 정보통신망법 개정 사항', 이형택 이노티움 대표의 '랜섬웨어 침해현황과 대응 전략' 강연에 이어 질의응답 시간이 마련된다.

컨퍼런스 참여 신청은 온라인(www.onoffmix.co.kr/event/241096)으로 하면 된다.

한편 정보보호 서비스 지원을 원하는 중소기업과 소상공인은 인천정보보호지원센터(032-710-7840)로 문의하거나 홈페이지(iissc.itp.or.kr)를 참조하면 된다. 카카오톡(인천정보보호지원센터) 실시간 상담도 가능하다.

