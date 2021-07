이재명, 이낙연 겨냥 "비열한 꼼수 정치는 이길 수 없다"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당 대선 후보 본경선에 나선 이재명 경기도지사가 이낙연 전 대표를 간접적으로 겨냥한 비판을 남겼다.

이 지사는 오늘(17일) 자신의 페이스북에 '동지 여러분께 고합니다. 비열한 꼼수 정치는 우리의 꿈을 이길 수 없습니다'라는 제목의 글을 게시했다. 그는 "민주당 경선이 조기 과열되고 있다. 우리를 향한 왜곡과 거짓이 난무한다"며 "비아냥과 험담이 교차하는 선거판은 벌써부터 혼탁하기만 하다. 지금 동지 여러분의 심정이 어떨지 충분히 이해하고 남는다"고 언급했다.

그는 "그럼에도 불구하고 잊어서는 안 될 것이 있다"며 "민주당 경선은 본선 승리를 위한 경쟁이어야 한다. 내부의 경쟁이 분열이 되어서는 안 된다"고 강조했다. 또한 "저는 한 번도 다른 후보자들을 적으로 생각해본 적이 없다", "우리는 모두 민주당이며 동지적 관계에서 내부 경쟁을 하는 것"이라고도 덧붙였다. 이어 이 지사는 "(경선 후보들끼리는) 적극적으로 입장을 내고 사실을 전달하며 반박과 비판을 해야 한다", "조작, 왜곡, 음해, 모욕, 비방은 결코 하지 말아야 한다"고 말했다.

이는 최근 이 지사와 이 전 대표 사이의 충돌을 의식한 발언으로 풀이된다. 앞서 이 전 대표 측은 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 검증에 신중을 표한 것을 두고 이 지사의 부인 김혜경 씨의 사적 의혹에 빗대어 "쥴리의 호위무사다"라고 공격했다. 이에 이 지사 측 역시 이 전 대표를 향해 "본인 주변부터 돌아보시라"고 반박한 바 있다.

이어 이 지사는 "누가 민주당의 대선 후보가 된다 한들 본선을 치르기도 전에 피투성이, 만신창이가 된다면 그게 무슨 소용이겠는가", "그런 식으로 한다면 동지가 아니다"라고 목소리를 높였다. 또한 그는 "점잖게 경쟁하고 비열한 '꼼수 정치'를 하지 말자", "우리의 고귀한 꿈은 한낱 네거티브 마타도어에 얼룩질 만큼 저급하지 않다"고 거듭 강조하며 글을 마무리했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr