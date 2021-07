최재형, 첫 공식행보 '부산에서 봉사활동'…"행복한 하루"

[아시아경제 금보령 기자] 최재형 전 감사원장이 국민의힘 입당 이후 첫 행보로 부산을 찾아 당원들과 함께 봉사활동에 나섰다.

최 전 원장은 17일 오전 부산 해운대 석대사거리 인근 하천변에서 진행된 '약자와의 동행위원회' 봉사활동에 참여해 해운대 지역 당원들과 쓰레기 줍기를 했다.

최 전 원장은 이날 한 손에 쓰레기봉투를, 또 다른 손에 집게를 들고 하천변 쓰레기를 줍는 데 집중하는 모습을 보였다. 이를 놓고 정치권에서는 본인이 가장 잘하는 분야를 내세웠다는 평이 나온다. 최 전 원장은 '미담제조기'라는 별명이 있을 정도로 평소에도 봉사활동을 자주 해온 것으로 알려졌다.

봉사활동 후 최 전 원장은 기자들과 만난 자리에서 "국민의힘 당원으로 첫 번째 행사를 부산 해운대에서 당원 동지들과 함께 비가 내리는 가운데 구석구석에 있는 쓰레기를 줍고 깨끗하게 만드는 일을 했다"며 "저에겐 굉장히 행복한 하루였다"고 소감을 밝혔다.

이어 그는 "부산이 최근 경제적으로나 여러 면에서 침체되고 어려움을 겪고 있었는데 박형준 부산시장이 취임한 이후 새로운 발전과 도약의 발판을 만들고 있다는 점에 대해 기쁘게 생각한다"며 "저도 부산 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 얘기했다.

이날 봉사활동이 실시된 곳은 김미애 의원의 지역구다. 부산 방직공장 여공 출신인 김 의원은 인권변호사로 활동한 바 있다. 현재 국민의힘에서는 약자와의 동행위원회 위원장을 맡고 있다. 아이를 입양해 키운 '싱글맘'이기도 하다. 최 전 원장과는 법조계 선후배이면서 '입양 가족'이라는 연대감이 형성된 것으로 풀이된다.

