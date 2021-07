건천읍 목욕탕, 전날 1명 이어 17일 2명 확진

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경주시내 목욕탕에서 이틀 연속 코로나19 확진자가 발생, 해당 목욕탕 이용자에 대한 역학조사가 진행되고 있다.

17일 경주시에 따르면 이날 건천읍 건천2길에 있는 한 목욕탕을 이용한 남성 2명이 확진됐다. 다른 2명도 이날 양성판정을 받으면서 475~476번으로 분류됐다.

목욕탕 확진 남성들은 전날 이 목욕탕을 이용한 뒤 확진된 경주 472번과 접촉한 것으로 파악됐다. 방역당국은 지난 1일부터 16일 사이에 이 목욕탕을 이용한 시민들에게 증상 유무와 관계없이 진단검사를 받도록 유도하고 있다.

한편 17일 0시 현재 경북지역은 누적 확진자는 전날 16명 추가 확진되면서 5126명으로 집계됐다. 시·군별로 경산 5명, 포항 4명, 안동·칠곡 2명, 경주·구미·울진 각 1명이다.

