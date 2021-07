영천시, 체육정책 비전·발전 연구용역 … 연말까지 생활체육 활성화 방안 마련

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 영천시는 올해 연말까지 시설 확보방안 등 체육활성화 방안 중·장기 기본계획 수립 연구용역을 추진한다고 17일 밝혔다.

이번 용역은 연차별 체육시설 확충, 체육시설 확충을 위한 국·도비 등 재원 확보, 대규모 체육대회 및 전지훈련 유치, 다양한 생활체육 프로그램 개발 등 체육 활성화 방안을 모색하는 데 중점을 두고 추진된다.

시는 용역 착수에 따른 첫 단계로, 16일 영천시체육회 회의실에서 유관 기관?단체 회의를 개최했다.

이날 영천시의회, 영천교육지원청, 학교, 영천시체육회 등의 관계자가 참석한 가운데 향후 용역 추진과 관련해 상호 의견을 교환하고 협조 방안을 마련했다. 오는 9월 중 용역에 대한 중간보고회를 개최하고, 연말 최종보고회를 개최할 계획이다.

최기문 시장은 "이번 중장기 계획 수립으로 체육발전의 기본 틀이 마련될 것"이라며 "이를 토대로 체육시설을 포함한 지역의 체육환경을 보다 선진적으로 개선해 나가도록 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr