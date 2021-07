롯데百 평촌점, 집에서 즐기는 ‘보령머드축제’…체험 키트 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점 평촌점이 보령시와 집에서 즐기는 ‘보령머드축제’ 행사를 진행한다고 18일 밝혔다.

롯데온에서는 오는 19일부터 다음달 1일까지 보령축제관광재단과 협업해 만든 ‘집콕 머드 체험 키트’를 선착순 판매한다. 이 키트는 보령시에서 추출한 천연 머드로 만든 머드 파우더, 머드 클레이팩, 원형 놀이 매트, 쪼물락 비누로 구성돼있다.

집콕 머드 체험 키트 구매 고객에 한해 사은품으로 페파피크 굿즈를 증정하며 오는 24일 진행되는 공식 온라인 축제인 집콕 머드 라이브에 참여할 수 있다. 실물 키트 구성품은 다음달 1일까지 롯데백화점 평촌점 지하 1층 식품관과 6층 사은행사장, 7층 문화센터 앞에 전시될 예정이다.

박주혁 롯데백화점 평촌점장은 “코로나19로 장기간 어려움을 겪고 있는 지역 사회를 돕고, 여름휴가를 집에서 보내야하는 고객들에게 색다른 즐거움을 제공하기 위해 오랜 준비 끝에 이번 행사를 진행하게 됐다”며 “앞으로도 지자체와의 지속적인 상생을 통해 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

