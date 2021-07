[아시아경제 이민우 기자] 주성엔지니어링 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 증권정보 현재가 14,350 전일대비 50 등락률 +0.35% 거래량 918,091 전일가 14,300 2021.07.16 15:19 장중(20분지연) 관련기사 주성엔지니어링, 광주 공장 신설에 362억원 투자 주성엔지니어링, 363억원 신규시설 투자…"중장기적 성장 위한 생산능력 확대"모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 121,000 전일대비 2,500 등락률 -2.02% 거래량 2,712,426 전일가 123,500 2021.07.16 15:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락TSMC와 격차 그대로인데 인텔까지…삼성도 빅딜 나설까(종합)반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세 close 와 121억원 규모의 반도체 제조장비 공급 계약을 체결했다고 16일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 10.23%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr