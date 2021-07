[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 마마무 솔라가 군살제로 비키니 자태를 공개했다.

최근 솔라는 자신의 인스타그램에 "이제 안녕"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속 솔라는 검은색 비키니를 입고 셀카를 찍고 있다. 가녀린 몸매와 11자 복근이 눈길을 사로잡는다.

한편 솔라는 KBS2 예능 '사장남 귀는 당나귀 귀'에서 보디프로필을 위해 헬스트레이너 양치승과 다이어트 중임을 밝힌 바 있다.

