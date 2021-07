[아시아경제 송승섭 기자]미국 자율주행차 스타트업 오로라가 기업인수목적 회사(SPAC)인 ‘리인벤트 테크놀로지 파트너스 와이’와 합병한다. 오로라는 현대차그룹이 전략 투자한 회사다.

15일 블룸버그통신은 익명의 취재원을 통해 추후 합병 결과가 발표될 예정이라고 밝혔다. SPAC은 기업 인수를 목적으로 하는 명목상 회사다. 유망기업을 인수한 뒤 이익을 얻고, 인수대상 기업은 간편하게 상장하는 혜택을 누린다.

리인벤트 테크놀로지는 지난 3월 나스닥 상장으로 9억7800만달러(약 1조1159억원)의 자금을 확보했다. 에어택시 스타트업인 조비 에비에이션과 보험사인 히포도 인수하기로 합의한 바 있다.

오로라는 현대차·기아와 2018년부터 협력하고 있다. 2019년 6월에는 전략투자 계획도 공개한 바 있다.

