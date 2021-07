[아시아경제 김대현 기자] 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 383310 | 코스닥 증권정보 현재가 200,000 전일대비 2,100 등락률 -1.04% 거래량 217,038 전일가 202,100 2021.07.15 15:30 장마감 관련기사 에코프로에이치엔, 삼성ENG에 101억원 규모 온실가스 저감설비 공급델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래'쪼갠' 기업들, 주가는 제각각 close 은 15일 보통주 1주당 3주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 공시했다. 신주 배정기준일은 오는 30일이고, 상장예정일은 내달 20일이다.

