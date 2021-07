해송자기 무안군, 해송자기 5000만원 상당 생활용품 세트 기탁

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 12일 청계면 소재 도자기, 생활용품 제조업체인 해송자기(대표 김정란)로부터 5000만원 상당의 생활용품 세트를 기탁받았다고 15일 밝혔다.

생활용품 세트는 유리잔, 오일병, 소금후추병, 깨갈이 등 일상생활에 필요한 물품들로 구성됐다.

김정란 대표는 “다양한 용도의 생활용품이 물품을 꼭 필요로 하는 분들에게 잘 전달되길 바란다”며 “이번 기탁이 지역사회 나눔 문화 확산에 도움이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

김산 군수는 “모두가 힘든 시기에 정말 뜻깊은 일을 해주신 김정란 대표와 회사 관계자분들께 진심으로 감사의 말씀을 드린다”며 “군에서도 소외계층 이웃들에게 각별한 관심을 두고 힘든 시기를 잘 이겨낼 수 있도록 돕겠다”고 전했다.

한편 무안군은 기탁받은 후원 물품을 전남사회복지공동모금회를 통해 관내 사회복지시설과 저소득층 대상자들에게 전달할 예정이다.

