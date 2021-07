[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수는 15일 '군민 여러분께 드리는 말씀'을 통해 "최근 무더위와 함께 전국적으로 코로나 확진자가 급증하고 있어, 코로나 방역수칙을 준수하여 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 군민 여러분들의 적극적인 참여를 당부드린다"라고 전했다.

군에 따르면 이날 서 군수의 대 군민 호소문은 전국적 코로나19가 급속도로 확산하면서 사회적 거리두기 단계를 15일부터 28일까지 2단계로 격상함에 따라 철저한 참여방역을 당부하기 위해 마련됐다.

이 글에서 서 군수는 "전국적인 대유행이 언제 어디서 우리를 찾아올지 모르니, 항상 방역의 중요성을 인식하여 사회적 거리두기 실천 및 수도권 거주자와 만남을 삼가 주시고 방문 시는 2~3일간은 마을회관 방문이나 모임을 자제해 주실 것을 당부드린다"라고 전했다.

