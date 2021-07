야놀자, 손정의 비전펀드서 '2조원' 투자 유치

비전펀드 국내 벤처 투자로는 두번째 규모…기업가치 '10조'

야놀자, 기술혁신 '박차'…"글로벌 여행 플랫폼 구축"

[아시아경제 이준형 기자] 여가 플랫폼 야놀자는 손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크 비전펀드 II에서 총 2조원 규모의 투자를 유치했다고 15일 밝혔다.

이번 투자는 비전펀드의 국내 벤처 투자로는 쿠팡(약 3조3500억원)에 이어 두 번째 규모다. 업계는 비전펀드의 투자 규모를 1조원 정도로 예상했지만 야놀자는 2배에 이르는 투자금을 유치했다. 야놀자는 10조원 규모의 기업가치를 인정받아 데카콘(기업가치 10조원 이상의 비상장사)이 됐다.

야놀자는 이번 투자 유치금을 통해 기술혁신에 박차를 가한다. 이번 투자로 국내 1위 여가 슈퍼앱(한 앱에서 모든 서비스를 제공하는 것)이자 글로벌 1위 클라우드 솔루션 기업으로 시장 혁신을 선도할 계기를 마련했다는 게 회사의 설명이다.

회사는 특히 인공지능(AI) 기반의 자동화 솔루션, 빅데이터 기반의 개인화 서비스 등을 고도화해 글로벌 여행 플랫폼을 구축하겠다는 계획이다.

문규학 소프트뱅크 인베스트먼트 어드바이저 매니징 파트너는 “야놀자는 인공지능을 앞세운 여가 슈퍼앱 전략으로 한국의 여행·레저 산업을 혁신하는 선두주자”라면서, “시장 확장과 여행·레저 산업의 혁신을 위해 야놀자와 협력하게 돼 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.

이수진 야놀자 총괄대표는 “‘기술을 통해 전 세계 여가 시장을 연결시키겠다는 야놀자의 목표를 비전펀드II와 함께 이뤄나갈 수 있게 돼 기쁘게 생각한다”면서 “앞으로도 차별화된 기술력으로 글로벌 1위 호스피탈리티 테크기업이자 여행 슈퍼앱이 되겠다”고 말했다.

