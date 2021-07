"미군, 남중국해서 中잠수함 상시 감시…영역 넓혀"

[아시아경제 조유진 기자] 남중국해 영유권을 둘러싼 미국과 중국의 갈등이 고조되는 가운데 미군이 올해 상반기 남중국해에서 최소 161일간 중국 잠수함에 대한 감시 활동을 펼쳤다는 주장이 제기됐다.

15일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 베이징대 싱크탱크인 남중국해전략태세감지계획(SCSPI) 보고서를 인용해 이 같이 보도했다.

감시활동은 파라셀 군도, 맥클스필드 군도 주변에서 이뤄졌으며, 올 상반기 181일 중 최소 161일간 수행됐다.



감시 작전에는 일본에 주둔시키고 있는 5척의 해양 감시 함정이 활용됐다. 이들 함정은 각각 한번에 10일에서 40일간 공백 없이 작전을 수행했다.

보고서는 미군 작전의 주요 목적은 중국의 수중 역량 감시, 핵심 해상영역에서 잠수함의 활동 범위와 진입로·퇴로 분석, 대잠수함 작전 지원을 위한 정보 제공이라고 전했다.

베트남에서 약 400㎞ 떨어진 파라셀 군도는 베트남, 대만, 중국이 각각 영유권을 주장하고 있다. 수중 산호섬인 맥클스필드 군도는 필리핀과 중국이 영유권을 주장한다.

보고서는 미군 함정이 이전에는 거의 진입하지 않았던 파라셀 군도 서쪽 해역으로도 활동 영역을 넓혀 감시활동을 진행했다며 미중 간 군사 활동이 수면 아래에서 가열되고 있는 신호라고 해석했다.

이어 공식적인 규모가 발표되지는 않았지만 중국은 세계 최대 규모의 잠수함 함대를 보유하고 있는 것으로 알려졌다고 전했다. 미군은 중국이 10년 내 65~70척의 잠수함을 가질 것으로 보고 있다.

지난해 미국 국방부의 보고서에 따르면 중국은 현재 4척의 탄도미사일 잠수함과 6척의 핵추진 공격잠수함, 46척의 디젤 공격 잠수함을 보유하고 있다.

남중국해를 둘러싼 미중 갈등은 악화일로로 치닫고 있다. 앞서 남중국해 판결 5주년을 기념해 토니 블링컨 미 국무장관이 "중국이 항행의 자유를 위협한다”는 성명을 내자 중국 외교부가 곧바로 강한 불만을 나타냈다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 "(블링컨 장관의 성명과 관련) 남중국해 영토 주권과 해양권 분쟁을 의도적으로 꺼내 지역 국가 간의 관계를 이간질하고 지역의 평화와 안정을 파괴하려는 매우 무책임한 것”이라며 비난했다.

