정의당 "최재형, 국민의힘 입당…감사원 중립성·독립성 훼손 사과가 먼저"

[아시아경제 오주연 기자]정의당이 최재형 전 감사원장의 국민의힘 입당 결정에 대해 "감사원의 중립성과 독립성을 훼손한 것에 대한 사과가 대선보다 먼저"라고 강조했다.

15일 정의당은 논평을 내고 "정치 참여 의사를 밝히고 정당정치를 하겠다는 것은 의미있는 선택이며 본인의 지향에 맞는 정당을 택하는 것도 당연한 자유이고 권리"라면서도 "다만 중도 사퇴를 하고 대선에 출마하면서 헌법기관인 감사원의 중립성과 독립성을 심각하게 훼손시킨데 대해 적어도 입당 전에 책임있는 사과를 먼저 했어야 한다"고 지적했다.

이동영 수석대변인은 "결과적으로 최 전 감사원장은 '월성원전1호기' 감사결과에서 객관적 사실관계는 훼손당하고, 대선판에서 또 다시 '탈원전' 정책을 정쟁의 수단으로 전락시켰다는 비판과 책임에서 자유로울 수 없다"고 비판했다.

이어 "최 전 감사원장을 당에 받아들인 만큼 이제 국민의힘도 책임있는 입장을 밝혀야 할 의무가 있다"면서 "아무 일 없었다는 듯이 그냥 지나간다면 이거야말로 내로남불"이라고 꼬집었다.

이 수석대변인은 "감사원의 중립성과 독립성 훼손 문제에 대해서는 최 전 감사원장과 국민의힘이 시민들에게 분명한 사과와 책임있는 입장을 내놓는 것이 대선보다 먼저라는 것을 분명히 밝힌다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr