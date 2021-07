[아시아경제 강나훔 기자] 마이크로소프트(MS)가 B2B(기업간거래) 앱 스토어 수수료를 대폭 인하한다.

MS는 15일 온라인으로 개최된 파트너 컨퍼런스 '마이크로소프트 인스파이어 2021'에서 커머셜 마켓플레이스 수수료 정책을 변경한다고 밝혔다.

마이크로소프트 디지털 상점인 애저 마켓플레이스와 마이크로소프트 앱소스에서 발행되는 모든 앱 수수료를 기존 20%에서 3%로 인하한다.

애저 마켓플레이스는 MS 애저에서 실행되는 앱과 서비스를 제공하고, 앱소스는 기업용 서비스형소프트웨어(SaaS)를 제공하는 B2B 장터다.

이들 커머셜 마켓플레이스는 매달 3만 개가 넘는 앱과 서비스를 제공하며 400만 명의 쇼핑객이 참여한다. 거래 가능한 앱도 매년 70%씩 증가하고 있다.

MS는 "파트너에게 더 높은 마진을 주고, 수수료 구조를 단순화하기 위해 수수료 정책을 변경한다"고 설명했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr