금융보안원이 2022년도 신입직원 채용을 시행한다고 15일 밝혔다.

채용 분야는 일반기획과 IT(정보보호 포함) 부문이다. 오는 8월 중 채용공고를 내고 12월에 최종합격자를 선발할 예정이다.

합격자는 서류와 필기, 면접전형을 거쳐 뽑는다. 필기전형의 경우 국가직무능력표준(NCS) 기반 작업기초능력 시험이 추가됐다. 인성검사와 전공시험도 실시할 계획이다.

IT 분야는 기초 코딩테스트를 시행해 지원자의 기술 역량 평가에 활용한다. 해킹대회 입상자는 필기에서 우대된다.

시험은 학력·나이·성별 등의 정보를 제외한 채 치르는 블라인드 방식으로 진행된다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr