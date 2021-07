농협 창립 60주년…농협銀 "디지털 상품 가입하시고 우리 농수산물 받아가세요"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 전국 농·축협과 함께 창립 60주년을 기념하여 '함께하는 100년 농협, 디지털로 다함께!' 이벤트를 다음달 31일까지 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 농협의 디지털 채널(NH스마트뱅킹, 올원뱅크, NH모바일브랜치, NH콕뱅크)에서 이벤트 대상 디지털 상품 14종(농협은행 7종, 농·축협 7종) 중 1종 이상 가입하고 이벤트에 응모한 고객 중 총 5900명을 추첨해 햅쌀(3000명), 제철과일(1400명), 가공농축산물(1500명)을 제공한다.

이벤트 기간 중 농협은행과 농·축협의 이벤트 상품을 각각 1종 이상 가입한 고객은 보너스 이벤트에 응모할 수 있고, 100명을 추첨해 1개월에 1번씩 총 3개월간 신선한 한우를 배송 받을 수 있는 한우 3개월 정기구독권을 제공한다.

또한, 농협은행 공식 SNS(페이스북, 인스타그램) 채널을 팔로우 한 후 해당 이벤트 페이지를 해시태그(#농협창립60주년기념이벤트, #함께하는100년농협, 디지털로다함께)와 함께 본인의 SNS에 공유하고 ‘참여 완료’라는 댓글을 남긴 고객 중 총 50명을 추첨해 농촌사랑 모바일상품권 1만원을 제공한다.

권준학 은행장은 “농협 창립 60주년을 맞아 디지털 상품 가입 고객에게 감사함을 전하고 농가도 돕기 위해 우리 농축산물을 경품으로 제공하는 이벤트를 기획했다”며, “60년을 넘어 농업인과 국민 모두가 함께하는 100년 농협을 만드는데 기여하고, 국민 모두에게 사랑받는 디지털 금융 선도은행으로 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

