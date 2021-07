김부선 "이재명, 되려 나를 정신병자 마약쟁이라고 인격살인"

이재명 "김부선이 얘기한 내용, 객관적 팩트와 달라"

김부선 "이 지사, 출세 지장 우려해 무기징역 살고 있는 조카 면회 한 번도 안 가"

[아시아경제 나예은 기자] 배우 김부선 씨가 여권 유력 대선주자인 이재명 경기지사와 설전을 주고 받았다. 김 씨는 이 지사가 감옥에 있는 조카 면회를 단 한번도 가지 않았다고 지적했다. 이 지사는 김 씨 주장에 대해 사실이 없는 내용을 증명하기가 어렵다며 김 씨 주장은 허위사실이라고 반박했다.

김씨는 15일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "몇 가지 사실을 바로 잡고 보충해 드린다"며 전날(14일) 이 지사가 한 라디오 방송에 출연해 김 씨 관련 의혹을 해명한 내용에 대해 반박했다.

그는 "이재명 경기도지사는 살인죄를 저질러 무기징역을 살고 있는 그의 조카의 면회를 한 번도 안 갔다"고 말하며 "나중에 출세에 지장이 있을까 봐 외조카가 교도소 생활을 적응해야 한다는 황당무계한 이유로 면회도 가지 않는다는 이재명의 말에 오만 정이 떨어졌다"라고 주장했다. 또 "이재명은 이런 사실이 있음에도 나를 정신병자 마약쟁이라고 인격살인을 자행하고 있다"며 거듭 주장했다.

앞서 이 지사는 CBS김현정의 뉴스쇼에 출연해 자신과 김 씨를 둘러싼 각종 의혹에 대해 반박했다. 이 지사는 '이 얘기 하면 싫어하시는 건 알지만 여배우와 관련된 기사들이 쏟아지고 있다'는 진행자의 언급에 "어떤 사실이 있다고 주장을 하면 사실이 없다고 증명하기가 불가능하다"고 말했다.

이어 이 지사는 "그분(김부선)이 2번이나 사과했다. 공개적으로 '이거 사실이 아니다. 미안하다'고 했다. 이게 고소까지 됐었다"면서 "4개를 기소당했는데, 다 무죄가 났다. 무리한 기소를 한 것이다. 그런데 이거는 기소조차 하지 못하고 무혐의 처분을 했다"고 말했다.

이어 김씨가 이 지사 조카의 특정한 범죄 혐의를 알고 있다는 주장에 관해 이 지사는 "저희 형님 부부가 (김씨와) 여러 차례 접촉하는 과정에서 알게 된 것인데, 그 분(김씨)이 얘기한 내용이 제가 알고 있는 객관적인 팩트와 좀 다르다"고 지적했다.

반면 이 지사의 인터뷰 내용이 공개된 후 김씨는 "고인이 되신 형님 이재선 씨와 한 번도 만나거나 연락한 적이 없다. 형님 부부라는 표현은 거짓"이라며 "형수 박씨와는 김영환 전 의원 등과 2018년 7월 지리산에서 딱 한 번 만났었다. 여러 차례라는 표현은 거짓"이라고 반박했다.

또 김씨는 이 지사와 2007년부터 약 1년 동안 연인 관계였다는 주장을 뒷받침하는 근거로 '조카' 문제를 거론하고 있다. 이 지사가 단 한 번도 공개된 적이 없는 가족사를 연인인 자신에게 다 털어놨었다는 게 김씨의 입장이다. 김씨는 이 지사가 자신에게 '가짜총각' 행세를 하며 접근했었다고 주장했다.

그러면서 "(조카의) 범죄 사실을 박씨가 나에게 말해 준 것이 아니다. 반대로 내가 박씨에게 '그 사건이 사실이냐'고 물어보았다"며 "(박 씨가) 사실이라 했고, 박씨는 오히려 조카는 사람을 1인 이상 죽였다고 했다"라고 강조했다.

김씨는 "과연 이재명이 그 당시에 면회를 한 번도 안 갔는지, 그 이후에 갔었는지 알아야 한다"며 "지상파 라디오 프로그램에 나가서 '형님 부부가 알려 줬다'는 거짓 해명으로 마무리 짓는 것은 책임을 버리는 것이다. 이 거짓말은 또한 대통령이 되기 위해 형님 부부의 명예를 팔아먹는 행동"이라고 밝혔다.

한편 김씨는 전날 CBS 김현정의 뉴스쇼 진행자였던 김현정 뉴스앵커에게도 "3년 전에도 김현정 기자는 이재명의 일방적인 말만 알렸으며 현재까지도 저에게 반론의 기회조차 주지 않습니다"라며 "김현정 기자, 기자 맞습니까?"라고 불쾌한 심경을 드러냈다.

