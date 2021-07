경북도, '탁자볼락' 국내 최초 종자 생산 … 치어 10만마리 동해 첫 시험 방류

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도는 수산자원연구원에서 15일 볼락류 중 고부가가치 품종인 '탁자볼락'을 국내 최초로 생산에 성공, 어린 고기 10만 마리를 포항과 울릉 해역에 각 5만 마리씩 첫 방류했다고 밝혔다.

연구원은 사라져가는 동해안 고급 볼락류 종(種) 보존 및 시험·연구를 위해 지난 2016년부터 경북 연안의 볼락 개체만을 선별적으로 수집해 우량 어미 양성 및 관리에 집중해왔다.

특히 성숙 및 산출(産出)시기 등 생물학적 특성을 끈질기게 연구한 끝에 2021년 3월 볼락류 중 탁자볼락의 인공종자생산에 국내 최초로 성공했다.

'검정열기'라고도 불리는 탁자볼락은 회로도 즐기고 반건조 구이용으로도 즐길 수 있어 미식가 사이에서 인기가 있다. 수요량에 비하여 어획량이 많지 않아 손쉽게 접할 수 없어 관내 어업인의 소득원으로써 자원화 희망 품종이기도 하다.

또한 연구원에서는 같은 시기에 동해안 황금어장 조성 프로젝트의 일환으로 어린 문치가자미 65만 마리와 돌가자미 10만 마리를 연안 5개 시·군에 방류하는 등 자원조성 사업추진에 박차를 가하고 있다.

송경창 경북도 환동해지역본부장은 "이번 탁자볼락의 큰 성과는 사라져가는 동해안 고급 어종의 복원 신호탄으로 볼 수 있다"며 "매년 가자미류, 독도새우, 전복, 해삼 등 어업인 선호 품종의 자원화 등 새로운 고소득원 개발을 위한 시험·연구에 힘쓰겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr