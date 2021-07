행안부, 지역균형 뉴딜 15개 사업 선정… 재정인센티브 지급

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 지역균형 뉴딜 우수사업 공모를 통해 15건의 지역균형 뉴딜 우수사업을 선정했다고 15일 밝혔다.

지역균형 뉴딜 우수사업 공모는 주민이 체감할 수 있는 우수사례 발굴을 통해 지역균형 뉴딜의 조기 성과 창출을 도모하고 지역균형 뉴딜에 대한 대국민 체감도를 제고하기 위해 실시됐다.

지난 3월 24일부터 한달동안 243개 지자체를 대상으로 지역특성에 맞는 지역균형 뉴딜 사업을 공모한 결과 161개 지자체에서 총 252건의 지역균형 뉴딜사업이 제출됐다. 행안부는 1차 서면심사에 선정된 사업을 대상으로 광화문1번가 홈페이지를 통해 2차 온라인 대국민투표를 실시했다. 투표에는 광화문1번가 개설 이후 최대 인원인 2만 3689명이 참여해 24건의 우수사업이 선정됐다.

2차 대국민 투표를 통해 선정된 24건의 사업은 지역균형 뉴딜 우수사업 경진대회에서 지자체의 사업 발표에 대한 전문가(50%)와 시도대표단(50%)의 심사를 거쳤다. 행안부는 최종 우수사업으로 선정된 15개 사업에 대해서는 원활한 사업 추진을 위해 7월 말에 재정 인센티브(300억원)를 지원해 지자체가 지역균형뉴딜 사업을 추진하는데 마중물이 되게 할 예정이다.

대전광역시의 ‘드론으로 여는 새로운 세상! 드론하이웨이 조성’ 사업은 드론산업 관련 인프라가 풍부한 지역 여건을 최대한 활용해 관제상황실·드론스테이션과 대전 3대 하천에 드론 하이웨이 구축으로 시민생활과 밀접한 다양한 드론서비스 실증사업을 통해 도심환경·밤길·시설물 위험요소 등 재난 사전예방과 드론 강소기업 지원 육성 및 드론서비스 발굴 등 드론산업 생태계 조성으로 대전광역시를 드론산업 메카로 조성하는 사업이다.

경상북도의 ‘축분기반 BIO-REFINERY 산업 육성’ 사업은 타 지역 대비 산지는 많고 평야가 적은 지역특성으로 인한 가축분뇨의 퇴비화 여건 열악 및 축산농가의 퇴비화 공간 부족 등의 문제점을 극복하고 지속가능한 축산발전 기반 조성을 위해 축분 고체연료 제조설비 구축 및 가축분뇨 고체연료 전용보일러 보급 등을 통해 농가 온실가스 감축 및 토양 부영양화 해소 등 녹색친화적 환경을 조성하는 사업이다.

전해철 장관은 "지역균형 뉴딜 우수사업 공모는 지역 특성에 맞는 양질의 창의적인 사업을 발굴해 지역균형 뉴딜의 조기 성과 창출 및 지역경제 혁신의 추동력을 확보하기 위한 것"이라며 "선정된 사업이 성공적으로 추진돼 성과가 날 수 있도록 재정적 지원과 함께 제도개선 등 행정적 지원도 병행해 나갈 것"이라고 강조했다.

