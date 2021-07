보성군, 여성청소년 생리용품 구입 상품권 지급

월 1만1500원 9개월분 생리용품 전용상품권으로 지급

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김순호)이 여성 청소년을 위한 ‘여성청소년 생리용품 구입 상품권’을지급하기 시작했다고 14일 밝혔다.

‘여성청소년 생리용품 구입 상품권’ 지원 사업은 여성청소년의 건강한 성장과 보편적 복지를 제공을 위한 신규시책으로 지난달부터 만16세 이상 만18세 이하 여성청소년을 대상으로 신청서를 접수받았다.

지급금액은 매월 1만1500원이며, 올해는 지난 4월부터 12월까지 9개월분(1만3500원)을 지급 받는다.

내년부터는 12개월분(13만8000원)이 지급되며, 1차 신청인원은 240명이다.

미신청 대상자는 주소지 읍면에서 추가 신청하면 혜택을 받을 수 있다.

지원금은 청소년의 구매 선택권 보장 및 지역 경제 활성화를 위해 지역화폐인 생리용품 전용 상품권으로 지급되며 관내 보성사랑상품권 가맹점에서 이용할 수 있다.

상품권 지급은 오는 30일까지 주소지 읍면사무소에서 대상자 또는 보호자에게 상품권을 지급하고, 올해 지원받은 대상자는 내년에 따로 신청하지 않아도 연속적으로 지원된다.

김철우 보성군수는 “이번 신규시책으로 학생들의 건강한 성장과 교육복지 향상에 기여할 것으로 기대한다”며 “생리용품 때문에 매월 고민하지 않고, 건강한 삶을 누릴 수 있도록, 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

